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مصر

تلقي شكاوى تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات

السبت 11/يناير/2020 - 06:08 م
عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن 16023 يواصل تلقي شكاوى أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وأنه يتم إجراء حملات مفاجئة للكشف على السائقين ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يُفصل من المدرسة ويُحرر محضرا ويحال إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن في تصريحات اليوم، أن الخط الساخن تلقى ٣ شكاوى حول الاشتباه في تعاطي بعض العاملين بمدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة، وتم الكشف على ٤٦ منهم وتبين عدم تعاطيهم.

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