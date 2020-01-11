داعمًا لمصر حافظًا لعمان.. أبرز المحطات في حياة السلطان قابوس (إنفوجراف)

عقود طويلة قضاها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في حماية بلاده وحفظ سياساتها الداخلية من دوائر الصراع العارمة التي عصفت بالعديد من دول المحيط العربي.



وبعد خمسين عامًا قضتها سلطنة عمان في هذا العهد، رحل السلطان قابوس بن سعيد، فجر اليوم عن

عمر ناهز 79 عامًا، تاركًا بلاده أمام العديد من التحديات المتفاقمة إزاء أمن المنطقة واستقرارها.



وأدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية أمام مجلس سلطنة عمان، صباح اليوم، سلطانًا جديدًا، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي حكم البلاد منذ عام 1970.



وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، الحداد بالبلاد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا، وفي "الإنفوجراف" التالي، ترصد "الدستور" أبرز المحطات المهمة في حياة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.