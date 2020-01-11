ميركل تطالب بضرورة تنفيذ مشروع «التيار الشمالي»

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة تنفيذ مشروع التيار الشمالي، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، بغض النظر عن العقوبات الأمريكية، لافتة إلى أن بلادها ستقدم كل الدعم لإتمام المشروع.



وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن برلين ستستضيف قمة للسلام في ليبيا، وتأمل أن تثمر الجهود الروسية التركية في حل الأزمة الليبية: "نحاول إجراء مؤتمر في برلين لجمع الأطراف المتنازعة تحت رعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غسان سلامة قريبًا، مضيفة "نحن لا ننوي التدخل في تلك الدولة، ولكن لابد من حل الأزمة".



وشدد المستشارة الألمانية: "مُصرّون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، سنستخدم كل الطرق الدبلوماسية للحفاظ عليها"، داعية إلى تحقيق شامل في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران.