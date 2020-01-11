مجلس قبائل العجيلات يدعو المواطنين لحمل السلاح ضد تركيا

أصدر المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، بيانًا صحفيًا بشأن العدوان التركي على الأراضي الليبية، قائلا إنه يتابع ما يحدث في ليبيا ويدرك جيدًا أن الهدف التركي مما يحدث هو السيطرة على الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وأن العدوان التركي عاد إلى ليبيا للسيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها.



وأعلن المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، قتاله بكل الطرق للتصدي للعدوان الغاشم، داعيًا جميع الشباب لحمل السلاح والدفاع عن أرضه ووجوده، كما دعا جموع الشعب إلى للخروج في مظاهرات تندد بالعدوان التركي على الأراضي الليبية.



وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

