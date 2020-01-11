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تقارير ومتابعات

دور مشرف.. كيف تصدى مجلس قبيلة ورفلة للعدوان التركي؟

السبت 11/يناير/2020 - 05:59 م
مجلس الاجتماعي لقبيلة
مجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة
سمر عبدالله
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أعلن المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة بالمنطقة الجنوبية، النفير والجهاد، وذلك في بيانٍ صحفي له، أكد فيه أن القبيلة لن تخذل ليبيا على مر التاريخ، وستكون سدًا منيعًا للحفاظ على كرامة وسيادة ليبيا ضد الغزو العثماني.

وأعلنت قبيلة ورفلة أنها ستكون في مقدمة الصفوف ضد كل من يحاول النيل من أمن وسلامة الوطن في الداخل والخارج، مؤكدين على دعمهم اللامحدود للجيش الوطني الليبي، ومطالبتهم الجميع بتوحيد الصف في كل بقاع ليبيا.

وأشارت القبيلة إلى أنها تقف إلى جانب الوطن في خندق الدفاع عنه وحماية أراضيه وسيادته، قائلة: "نشد على أيدي أبنائنا من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة الذين كانوا ولازالوا سباقين للدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وأن يكونوا قدوة لزملائهم وهم يسطرون ملاحم النضال كما سطر أجدادهم".

وأعلنت قبيلة ورفلة أنها ستقف ضد المرتزقة وتسخر إمكانيات القبيلة البشرية والمادية والاجتماعية لحشد الصفوف وتوحيد الجبهات، داعية جميع الشرفاء بالعاصمة للتكاثف للانتفاضة على العملاء ودعم الجيش لتفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية بالعاصمة لأخذ دورها في متابعة كل الأوضاع الأمنية وفرض الاستقرار ورفض الاستعمار وحق السكان في العيش بأمن وسلام وكل المدن الليبية، وفرض سيادة القانون على كامل.

وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

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