أهالي سوق الخميس ينتفضون ضد العدوان التركي: "ينشرون الإرهاب في أراضينا"

أصدرت أهالي سوق الخميس إمسيحل بمنطقه النواحي الأربعة، بيانًا، يرفض فيه التدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا أن ما يحدث سابقة تاريخية ترتكبها تركيا بحق الشعب الليبي، عقب التفويض الذي صدر من البرلمان العثماني للمجرم أردوغان.



وأكد أهالي سوق الخميس إمسيحل أن ما فعلته تركيا هو تجديد للإرهاب في أراضي الشرق الأوسط، ونشر العبث والفوضى وانتهاك سيادة الدولة وجلب المرتزقة لحكومة الوفاق غير الشرعية والتي تتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية.



وأضاف البيان أن شباب وأبناء وأحفاد وأهالي سوق الخميس إمسيحل بمنطقة النواحي الأربعة المجاهدة يقابلون ذلك الغرور التركي والأوهام العثمانية المتخلفة بالمقاومة والجهاد المقدس قبل الرفض والتنديد والاستنكار بأشد العبارات، داعين الدول العربية لاتخاذ الموقف الواضح وتوحيد الصف العربي بشأن التطاول والغزو التركي على ليبيا، محملين المجتمع الدولي مسؤولياته في ردع وكبح جماح هذا التدخل العثماني التركي ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.



وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.