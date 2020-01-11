قبيلة الجهمة تجدد دعمها للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر

أصدر مشايخ وأعيان قبيلة الجهمة بالمنطقة الشرقية، بيانًا، أعلنوا من خلاله تجديد دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بحفتر في حربه على الإرهاب، مؤكدين رفضهم التدخل التركي في أرضهم.



وطالب مشايخ الجهمة كافة قبائل المنطقة الغربية بالانحياز للوطن واتخاذ الموقف التاريخي الصحيح والوقوف صفًا واحدًا مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ودعمه ونصرته في الحرب على الإرهاب والتطرف حتى تتحرر ليبيا من الإرهاب بشكل كامل، مؤكدين رفضهم القاطع لأي تدخل أجنبي يؤثر على سير المعركة، وأي إملاءات أجنبية في الشأن الداخلي الليبي.



وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.