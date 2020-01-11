«الاجتماعي لقبائل ورفلة» يدعو إلى توحيد الصفوف للتصدي للعدوان التركي

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بيانًا بشأن التدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا أنه يتابع بحرقة وألم ما تمر به ليبيا، من تدخل الدول الاستعمارية الطامعة في ثروات البلاد والنيل من كرامة الشعب الليبي، والتي كان آخرها المسرحية الهزلية التي تمت بين إحدى أطراف النزاع في ليبيا والعدوان التركي.



وأكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، رفضه قرار تركيا وبرلمانها بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، وأيضًا التحالفات والتجاذبات التي من شأنها تسليم ليبيا للعدو التركي، مضيفًا أن التدخل التركي الخارجي حلقة من سلسلة انتهاكات تجرع الوطن منها ويلات التبعية.



ودعا المجس الاجتماعي لقبائل ورفلة، كافة أبنائه داخل الوطن وخارجه للاستعداد للجهاد ضد الغزو التركي على ليبيا، داعيًا كافة القبائل لتوحيد الصفوف للخروج من الأزمة التي أرهقت الوطن طيلة تسع سنوات.

