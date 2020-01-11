السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الاجتماعي لقبائل ورفلة» يدعو إلى توحيد الصفوف للتصدي للعدوان التركي

السبت 11/يناير/2020 - 05:55 م
الشعب الليبي
الشعب الليبي
سمر عبدالله
طباعة
أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بيانًا بشأن التدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا أنه يتابع بحرقة وألم ما تمر به ليبيا، من تدخل الدول الاستعمارية الطامعة في ثروات البلاد والنيل من كرامة الشعب الليبي، والتي كان آخرها المسرحية الهزلية التي تمت بين إحدى أطراف النزاع في ليبيا والعدوان التركي.

وأكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، رفضه قرار تركيا وبرلمانها بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، وأيضًا التحالفات والتجاذبات التي من شأنها تسليم ليبيا للعدو التركي، مضيفًا أن التدخل التركي الخارجي حلقة من سلسلة انتهاكات تجرع الوطن منها ويلات التبعية.

ودعا المجس الاجتماعي لقبائل ورفلة، كافة أبنائه داخل الوطن وخارجه للاستعداد للجهاد ضد الغزو التركي على ليبيا، داعيًا كافة القبائل لتوحيد الصفوف للخروج من الأزمة التي أرهقت الوطن طيلة تسع سنوات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

منذ يوم

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجرى تدريبات بالأسلحة الحديثة فى «قادر 2020»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

السيسي يستعرض الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي

خبراء عن بيان الخارجية: شديد اللهجة واستبق مباحثات واشنطن

"العلوم الصحية" تدعو فرعياتها لاجتماعات طارئة

هبوط الدولار.. وقفزة فى إنتاج مصر من الذهب| «النشرة الاقتصادية» اليوم

منوعات

أصوات غريبة تكشف عن بركان تحت البحر

الملكة إليزابيث تخالف القواعد بسبب الأمير هاري

الصين تستعد لأكبر هجرة بشرية على وجه الأرض

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

كشكول

بدء بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المدمج بـ"قناة جامعة المنيا"

قرار وزاري.. بشرى للمشرفين الاجتماعيين

انفوجراف.. أهم أحداث اليوم الأول لامتحانات الأول والثاني الثانوي

لأول مرة.. مسابقة سباحة بالمعاهد الأزهرية

إسلام سياسي

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

«الدستور» تنشر عددًا من إصدارات دار الرواق للنشر

المركزية للتدريب تواصل فعاليات برنامج «فنى خشبة مسرح» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك