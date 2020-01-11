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محافظات

بني سويف تنكس الأعلام حدادا على رحيل السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 08:55 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والأجهزة التنفيذية لمدة 3 أيام بداية من اليوم حتى غروب شمس الإثنين المقبل، تنفيذا لقرار القيادة السياسية، وخطاب رئاسة مجلس الوزارء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، معربا عن خالص عزائه لقيادة وشعب سلطنة عُمان الشقيق في وفاة المغفور له، داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وبسكنه فسيح جناته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية اليوم.
وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.

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