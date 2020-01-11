مؤتمر لتكريم أسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم بأبوالنمرس

عقد حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز أبو النمرس في وجود 15 وحدة حزبية تابعة للمركزً وذلك تنفيذا لمبادرة الحزب "شتاء دافئ"، حيث حضر المؤتمر المستشار عصام هلال، أمين عام التنظيم، والنائب عبدالوهاب خليل، أمين تنظيم محافظة الجيزة، وعدد كبير من قيادات الحزب والشخصيات العامة ورجال الدين.



وقال الحزب في بيان له، إن حملة "شتاء دافئ" تعبر بشكل كبير عن سياسة مستقبل وطن في حرصه على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين على أرض الواقع، والاطلاع على احتياجاتهم الفعلية.



وقال محمد سعيد هلال، أمين الحزب بمركز أبو النمرس، إن المؤتمر تم إعداده في وقت قصير من أجل تعريف الأهالي بأهداف الحزب ودوره الخدمي في تنمية المجتمع وخدمة الأهالي على أرض الواقع.



وأوضح «هلال» أنه تم تكريم عدد كبير من الشخصيات العامة في المركز وأسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم إلى جانب توزيع أكثر من ١٥٠٠ بطانية لمحدودي الدخل ضمن مبادرة الحزب "شتاء دافئ".