مقتل جنديين أمريكيين فى انفجار عبوة بأفغانستان

قتل جنديان أمريكيان في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأمريكية السبت، بولاية قندهار جنوب أفغانستان تبنته حركة طالبان، وفق مهمة الحلف الأطلسي في البلاد.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ، قالت قوات الأطلسي في بيان "عملًا بسياسات وزارة الدفاع الأمريكية، سيتم التكتم عن اسمي الجنديين اللذين قتلا، لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ أقربائهما". وكانت طالبان قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.