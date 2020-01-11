ضبط 250 حالة غش خلال امتحانات جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، ضبط 250 حالة غش بين الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، من إجمالي 114 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة المختلفة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.



وبحسب تصريحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، تنوعت حالات الغش بين غش بـ"البراشيم" والتحدث بين الطلبة داخل اللجان، لافتًا إلى أن هناك تصديا لأي حالات غش داخل لجان الامتحانات.



وأوضح أن جميع المدرجات التي تُجرى بها الامتحانات مراقبة بكاميرات للمراقبة، وذلك من أجل متابعة انتظام الامتحانات، ورصد أى مخالفات تعكر صفو الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طالب أو طالبة يحاول الغش داخل اللجنة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على عمداء الكلية والملاحظين ومشرفي الامتحانات بمنع دخول المحمول مع الطلبة داخل اللجنة، والتفتيش الدوري على الطالبات والطلبة لضبط أي أدوات تستخدم في الغش.



وأشار إلى أن التحدث بين الطلبة داخل اللجنة يُعد غشا وإخلالا بنظام الامتحانات ويتم تحرير محاضر غش لهم، مبينا أن أي أدوات غش يتم ضبطها مع الطالب يتم تحريزها وإرفاقها مع ورقة الإجابة الخاصة بالطالب بعد تحرير محضر غش له، وإحالة الطالب للتحقيق وترك العقوبة لأستاذ المادة، ومجلس التحقيق.



وبين نائب رئيس الجامعة، أن العقوبة المتعلقة بالغش تتراوح بين الحرمان من المادة، وتصل لحرمان من فصل دراسي كامل، أما عقوبة التطاول على الأساتذة أو الملاحظين أو المحققين تصل لفصل عامين دراسيين.