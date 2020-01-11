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مصر

«قادر».. الدستور «نيوز ليتر 71» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 11/يناير/2020 - 04:15 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ71 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. 
«قادر» هو مانشيت نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، ليس فقط لكونها المناورة العسكرية الأخيرة «قادر 2020» التى نفذتها قواتنا المسلحة، الجمعة الماضى، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا للجيش المصرى- إلا أنها لقدرة جيشنا على مواجهة أى تحدٍ أو خطر يلوح فى الأفق. 


على مدار الأربعين يومًا الماضية، منذ بداية ديسمبر وحتى العاشر من يناير الجارى، نفذت القوات المسلحة المصرية نحو 4 تدريبات قتالية من العيار الثقيل، فى البر والبحر، تبعث برسائل قوية لكل من يحاول تهديد أمننا القومى بأى شكل من الأشكال، كان أبرزها المناورة «قادر 2020»، التى شهدت مشاركة تشكيلات ووحدات من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

وبتاريخ ٤ يناير الجارى، نفذت القوات البحرية عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» ومجموعتها القتالية، التى شملت الفرقاطات طراز «جو ويند» وطراز «بيرى»، ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت»، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز «209»، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية، وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية، الذى جاء متمثلًا فى اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز «كاموف» وطائرات «الأباتشى» وطائرات «f -16» إضافة إلى الطائرات طراز «شينوك» فى ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوى، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.


وفى ١١ ديسمبر الماضى، نفذت القوات البحرية عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، بمشاركة تشكيل بحرى قتالى يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالى، على رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية، ونفذت كذلك عددًا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح، طراز «هاربون- عمق سطح»، وهو صاروخ مضاد للسفن، يصل مداه إلى أكثر من 130 كم.


أما فى اليوم الأول من ديسمبر الماضى، فقد تفقّد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز القيادة «إعصار 58»، الذى تجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى، واستمر عدة أيام، وقد شمل كيفية اتخاذ القرار المناسب فى مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة، وكيفية اتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام التى تتطلب قرارات سريعة وحاسمة من القادة على كل المستويات.


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
أزمة أرقام ببيانات وزارة القوى العاملة


وقعت وزارة القوى العاملة فى خطأ بشأن عدد اتفاقيات العمل الجماعية التى وقّعتها خلال «زيارة العاشر من رمضان»، حيث ذكرت فى بيان 40 اتفاقية، فيما أعلنت فى بيان آخر 44 اتفاقية.
وتعود القصة إلى جولة الوزير محمد سعفان إلى العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث شهد توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بأثر رجعى، من أول يوليو 2019، لنحو 28 ألفًا و690 عاملًا، بـ40 شركة قطاع خاص يعملون بها.

مباراة أساطير كرة القدم تحت سفح الهرم.. ما القصة؟

«صامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، أمادو فلافيو».. ربما لو أنك من الجيل الذى لم يتخطَ الثلاثينيات من العمر ستعرف هذه الأسماء جيدًا، والتى لمعت فى مسابقات الأمم الإفريقية على مدار الأعوام الماضية، هؤلاء ضمن القائمة التى دعاها «كاف» و«فيفا» لزيارة القاهرة والمشاركة فى حوار بجامعة القاهرة مع الطلاب، عقبتها مباراة استعراضية، ثم توجهوا إلى مدينة الغردقة للمشاركة فى حفل الاتحاد الإفريقى لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩، الذى فاز فيه السنغالى ساديو مانى.

فيديو الأسبوع؟
يرشح لكم فريق النشرة فيديو من منصة الساحة التابعة لموقع الحرة الأمريكى بعنوان «لا اتفاق حول أبرز المواد الخلافية بشأن سد النهضة»





أما الفيديو الثانى فيخص «عودة إلياهو هانبى.. أقدم معابد الإسكندرية»





صورة الأسبوع؟
وسط الموجة الباردة التى تضرب مصر، ومحاولة الكثيرين المكوث فى منازلهم للتدفئة، هناك مجموعة من الشباب الذين وصلوا سانت كاترين بجنوب سيناء لتوزيع «بطاطين» على أهالينا هناك، والصورة لأحد المتطوعين من شباب جمعية «صناع الخير» فى مبادرة «صناع الدفا». 


فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - أمينة ذكى.
إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان
تنسيق: عبدالله شريف
انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى:

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