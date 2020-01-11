«الدستور» تنشر عددًا من إصدارات دار الرواق للنشر

تستعد دار الرواق للنشر والتوزيع للمشاركة في معرض القاهرة الجولي للكتاب بدورته الـ 51، بعدد من الإصدارات الجديدة، أعلنت عنها الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



يذكر أن معرض الكتاب بدورته الـ51 سينطلق خلال الفترة من 22 يناير الجارى حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.



وخلال السطور التالية؛ ينشر «الدستور» عددا من إصدارات الدار:





«استراحة النفس» لكريم إسماعيل

«استراحة النفس» لكريم إسماعيل

غلاف الكتاب من تصميم الفنان أحمد عاطف مجاهد، وهو إصدار يمزج بين العلم والدين والفلسفة، ليصنع وعيًا جديدًا يقودنا لحياة ذات صحة نفسية أفضل.

«أرباب الشر» لوليد فكرى

«أرباب الشر» لوليد فكرى

تصميم الغلاف للفنان أحمد مراد، ومن أجواء الكتاب: كيف صاغ الإنسان القديم «الشر» في هيئة كائن عاقل فاعل يتولى «خلق وإدارة» شرور العالم؟.

«طفل روزماري» لآيرا لفين

«طفل روزماري» لآيرا لفين

الرواية من ترجمة شيرين هنائي، وتصميم الغلاف للفنان كريم آدم، تتحدث عن تاريخ مبنى برامفورد الأسود المليء بالسحرة والسفاحين وحوادث الانتحار المُريبة، وهي رواية مفزعة دشنت عصر بداية روايات الرعب الأمريكية ديفيد برينجل.

«هى.. لعبة مؤذية» لمهاب عارف

«هى.. لعبة مؤذية» لمهاب عارف

تصميم الغلاف للفنان كريم آدم، وهي عبارة عن مغامرة مشوقة، تراه فرصة مناسبة، فكيف تكون حياتهما بعد أن يرى كلٌ منهما الجانب المظلم في داخل الآخر؟

«المشهد.. مشاهد خاصة من ذاكرة السينما» لسارة البدري

«المشهد.. مشاهد خاصة من ذاكرة السينما» لسارة البدري

تصميم الغلاف للفنان كريم آدم، والكتاب عن مشاهد سينمائية إنسانية، ومن أجواء العمل نقرأ: رغم أن الأحداث الواقعية ليست مثيرة على الإطلاق، إلا إنها في الأفلام تبدو مشاهد ممتعة بشكل كبير!

«دهار» لكريم سرحان

«دهار» لكريم سرحان

الرواية من تصميم الفنان كريم آدم، ومن أجواء الرواية: قادة القدر إلى رحلة في أغوار العالم السفلي؛ ليجد نفسه في مواجهة «دهـّار»، الممسك بمقاليد ذلك العالم. رحلة مرعبة تبدأ الآن.

كيمو شهريار التجمع

«كيمو شهريار التجمع.. الفرق بين المتعة والسعادة في تجربة هوبر وكريم» لإيهاب معوض

تصميم الغلاف للفنان كريم آدم، ومن أجواء العمل: كريم" كانت عنده كل مقومات السعادة ورغم كده كان عايش تعيس، لحد ما "نور" هتدخل حياته، فهل حتقدر تساعده يتغير؟

«الظلام يرى» لألفت عاطف

«الظلام يرى» لألفت عاطف

تصميم غلاف الرواية للفنان كريم آدم، ومن أجواء العمل: بين راوٍ مجنون وآخر عاقل، تنساب أحداث الرواية بغرابة تتناسب طرديًا مع غرابة عالمنا حينما ترصده عقول المجانين، وعكسيًا مع كل ما يؤمن العقلاء بأنه حقيقة.