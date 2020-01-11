«مستقبل وطن» يكرم المبدعين والمتألقين لعام 2019

ينظم مساء اليوم، السبت، حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، حفلًا لتكريم المبدعين والمتألقين "علميًا وفنيًا ورياضيًا " لعام ٢٠١٩ م.



ويقام الحفل بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ودكتور محمد منظور، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات.