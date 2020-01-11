رغد صدام حسين تنعى السلطان قابوس

نعت رغد، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد.



ونشرت رغد تغريدة قالت فيها: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".



كما نشرت رغد فيديو قديما لوالدها صدام حسين مع السلطان قابوس، التقط خلال زيارة الأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.



وتوفى السلطان قابوس عن عمر ناهز 79 عاما، فيما ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



وعانى السلطان قابوس بن سعيد من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان، في بيان له يوم 18 أغسطس 2014، أنه يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.



وفي سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.