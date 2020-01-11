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تقارير ومتابعات

«سؤال إبداعى».. «التعليم» تكشف عن 6 توضيحات بشأن «وإسلاماه»

السبت 11/يناير/2020 - 03:58 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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أثار توظيف قصة "وإسلاماه" فى سؤال التعبير لطلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم السبت، خلال امتحان اللغة العربية، جدلًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور.

من جهته، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن 6 توضيحات مهمة بشأن القصة، مؤكدًا أن توظيف السؤال "إبداعى"، وتنشر "الدستور" نسخة من الـ6 توضيحات الصادرة من المركز القومى للامتحانات.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي 2019 - 2020، انطلقت صباح اليوم، حيث أدى الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن امتحان اللغة العربية، يتكون من 35 سؤالًا مقسمة إلى 27 سؤالًا اختياريًا من متعدد، و8 أسئلة مقال تقيس الفهم وليس الحفظ، وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات فى الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.

وأوضحت أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019-2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالب وطالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

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