الوكيل: الصين شريك تجارى مع مصر بـ11 مليار دولار

أكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أن الصين تلعب دورا أساسيا كشريك تجاري مهم للدول أعضاء اتحاد غرف البحر المتوسط، والذي يضم ١٨ مليون شركة.



وأوضح أن حجم التجارة بين مصر والصين بلغ ١١ مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة تتجاوز ٢٤٪ في ٢٠٢٠، مضيفا أن ذلك بالإضافة إلى استثمارات ١٣٤٠ شركة صينية برأس مال يتعدى ٦٠٠ مليون دولار.



وأشار إلى أن الزيارات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته بالرئيس الصيني شي جين بينغ تدعم العلاقات مع الصين لدفع العلاقات الاقتصادية التاريخية بين الصين ومصر، منوها أن العلاقات تشمل كل المجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا وشتى المجالات.



جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، في مؤتمر حول معرض الاستيراد الدولي الصيني بشنغهاي في نوفمبر المقبل بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور وفد صيني من إدارة المعرض ليو فيوكس وقنصل الصين بالإسكندرية جياو ليينغ.



وأضاف أن التعاون الاقتصادي هو الهدف لاجتماع اليوم فنحن نعمل على زيادة حجم التجارة من خلال المعارض.



وألمح إلى أن معرض شنغهاي المقبل للاستيراد في الصين يعد فرصة ذهبية لتقديم المنتجات المصرية من خلاله.



وقال: "نسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال نقل التكنولوجيا في الصناعة والتجارية الصينية في تنمية الصادرات".



وأضاف "اليوم نجتمع لتكوين روابط قوية لعلاقات متكاملة بين الصين ومصر ودول البحر المتوسط".