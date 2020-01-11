6 معلومات عن رئيس الاتحاد الأوروبى الذى يزور مصر

يزور رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، مصر فى إطار جولة تشمل تركيا لبحث الصراع فى ليبيا، حسب جدول الأعمال الأسبوعي المنشور على موقع المجلس، كما يبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأوضاع فى ليبيا.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه:



- وُلد "ميشيل" في 21 ديسمبر عام 1975، بنامور.

- سياسي بلجيكي، فقد كان عضوًا في حركة الإصلاح.

- عُيّن رئيسًا لوزراء بلجيكا منذ 11 أكتوبر عام 2014.

- استقال في ديسمبر 2018، بعد 10 أيام من مغادرة التحالف الفلامنكي الجديد.

- جاء اختيار "ميشيل" عقب اجتماع ضمّ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى، خلفًا للبولندي "دونالد توسك".

- في أول كلمة له مع الصحفيين، قال: "تواجه أوروبا تحديات كبيرة ومتعددة وفي رأيي أن هذه التحديات هي أيضًا فرص كبيرة، سيكون من الضروري العمل مع المفوضية الأوروبية والبرلمان، ستكون السنوات الخمس المقبلة مهمة لمستقبل المشروع الأوروبي، مقتنع أنه مهما للغاية حماية وتعزيز وحدتنا وتنوعنا وخاصة تضامننا".



