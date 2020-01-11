الحرية المصرى يشيد بجهود التضامن والصحة لإصدار بطاقات لذوى الهمم

تقدمت أمانة الإعاقة بحزب الحرية المصري، بالشكر للتعاون القائم بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وذلك لاستكمال استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، معربة عن أملها فى أن يتم التسجيل الإلكتروني للحصول على البطاقة بسهولة ويسر، ويستوعب الموقع الخاص بوزارة الصحة العدد الباقي من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يحصلوا حتى الآن على البطاقة، حتى يتاح لكل شخص ذي إعاقة ملف كامل يحدد الخدمات التي يستحقها.



وأوضحت داليا عاطف، أمينة أمانة الإعاقة بالحزب، أنه بعد توقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على البطاقة، وإثبات درجة الإعاقة وتفاصيلها ويعتد ببياناتها أمام جميع جهات ومؤسسات الدولة التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة يتم حصوله على البطاقة، معربة عن أملها في تعاون كل وزارات ومؤسسات الدولة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المميزات التي تتيحها البطاقة، منها خدمات في مجال الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم، والنقل والمواصلات والإسكان والعمل، حيث سيكون هناك حق لحامليها في دمجهم بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية شريطة توافر معايير الجودة والسلامة.



وأشارت داليا عاطف، إلى أنه بخصوص العمل، تلتزم مختلف مؤسسات الدولة بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك إلى جانب حصول الأشخاص حاملي البطاقة على الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية.



وتابعت: "تتيح البطاقة لحامليها الخصومات على وسائل النقل والمواصلات وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كل المتاحف والمناطق الأثرية إلى جانب شمول البطاقات لخاصية "ميزة" والتي ستسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها"، مضيفًا أن هناك بعض مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية للشخص، مثل: الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم سواء عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الأخوة والأخوات.



وحثت داليا عاطف، بالتسجيل على الموقع من خلال الرابط الذي أعدته وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفا أنه بعد التسجيل الإلكتروني يتم تحديد موعد الكشف الطبي، وبعد ذلك يتم إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التأهيل، موضحًا أنه سيتم إرسال نتيجة الكشف الطبي إلكترونيًا إلى أقرب مركز تأهيل للشخص حتى يتمكن من استكمال باقى إجراءات الحصول على البطاقة.



وفي هذا السياق، توجهت الأمانة بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحرصها منذ توليها الوزارة على العمل على ملف الإعاقة، وحرصت وزارة التضامن على أن يكون إرسال نتيجة الكشف الطبي إلكترونيا بدون استلام الشخص أي أوراق وذلك للشفافية والتأكد من نتيجة الكشف وغلق أي باب للتلاعب في هذا الشأن، وبعد ذلك يذهب الشخص لمكتب التأهيل التابع لمنطقة سكنه لإجراء الكشف الوظيفي واستيفاء البيانات ويتم دفع 40 جنيهًا رسومًا لاستخراج البطاقة ويتم تسلمها عند الصدور من مكاتب البريد.



واستطردت "أنه للحصول على بطاقة الخدمات، لا بد أن يمتلك الشخص تشخيصًا طبيًا صادرًا طبقًا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومي و3 صور شخصية حديثة، صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور) وصورة المؤهل الدراسى إن وجد".



ويشار إلى أنه المقصود بالإعاقة، طبقًا لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، فهو القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة في المجتمع، بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، هى الأداة الأساسية للحصول على الحقوق الواردة في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.



فهى وسيلة لحصول الشخص ذي الإعاقة على العديد من الخدمات التى توفرها الدولة.



وكانت وزارة التضامن قد أصدرت العام الماضى ٥٠٠ ألف بطاقة، وذلك لمستفيدي الدعم النقدي "كرامة"، اعتمادها على قواعد البيانات المتاحة لدى الوزارة.



واليوم فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب تلقى طلبات التسجيل للحصول على البطاقة مرة أخرى.



جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى ستتيح خدمة الاستعلام الإلكترونى عن أماكن تسلم البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.



كذلك ستتيح وزارة التضامن تقديم التظلمات إلكترونيًا لمن تم رفض إصدار البطاقات لهم.