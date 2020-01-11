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سياسي

مايسة عطوة تتقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

السبت 11/يناير/2020 - 03:51 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
محمد جعفر
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تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

فيما أحقت المادة الثانية، للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كل الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

وأشارت النائبة، إلى أن مشروع قانونها يأتي بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه أن جزءًا كبيرًا من حل أزمة الصناديق يتلخص في تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، بما يسمح بأن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.

وأكدت أن هناك توافقًا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، مؤكدة أن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئًا على الموازنة العامة.

وأوضحت أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزًا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه، بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديلًا تشريعيًا يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.

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