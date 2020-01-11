الأمن والتعاون الأوروبى تدعو لإغلاق معتقل جوانتانامو

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم السبت، بإغلاق معسكر الاعتقال الدولي فى خليج جوانتانامو، وذلك فى ذكرى مرور 18 عاما على افتتاحه.



وقالت المنظمة الأوروبية في بيان- من مقرها فى فيينا- إن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي كرر من جديد دعوته لإغلاق المعسكر والامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي تعد ضرورية من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال ومستدام.



وأضاف البيان أن التهديدات الإرهابية متعددة الجوانب في جميع أنحاء دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وكذلك في العديد من مناطق الصراع خارجها، لكن الحفاظ على حقوق الإنسان ليس مسألة اختيار، بل إنه التزام قانوني.



وأشار البيان إلى أن عدم مراعاة القانون الدولي لا يزيد من الأمن بل يقوضه بغض النظر عن السجل السابق للبلد الذي يحدث فيه، وفي الوقت نفسه يجب أن نكون واضحين بأن الانتهاكات المتكررة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان تهدد بإثارة المزيد من العنف.



يذكر أنه منذ افتتاح المعتقل فى 11 يناير 2002 تم اعتقال ما مجموعه 780 محتجزًا معظمهم دون تهمة أو محاكمة، بينما تم إحضار العديد من السجناء إلى جوانتانامو من "المواقع السوداء" التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في جميع أنحاء العالم، حيث تم احتجازهم وتعذيبهم سرًا، واليوم لا يزال هناك 40 شخصًا في معسكر الاعتقال.