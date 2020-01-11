حبس مسجلين خطرًا بتهمة تكوين تشكيل عصابي

أمرت نيابة الخليفة الجزئية بحبس مسجلين خطرًا بتهمة تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة بيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان مصطفى فاضل، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص، من داخل إحدى السيارات، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من "س. م. د" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا، آخرها 2714 لسنة 2018 الخليفة "مخدرات"، و"ع. م. د" 43 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان مسجل خطرًا، وشقيق الأول، أثناء استقلالهما سيارة "تاكسي".



وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية: سلاح أبيض "كتر"، هاتف محمول، وبصحبتهما قائد السيارة "أ. م. ك"، 41 سنة، سائق، ومقيم 14 شارع القبلاوي، دائرة قسم شرطة السيدة زينب.



وبسؤال الأخير أقر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم، قام الأول بإشهار السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه.