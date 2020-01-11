الجيش السوري يدمر مدرعات للإرهابيين بريف إدلب

دمرت وحدات الجيش العربي السوري، اليوم السبت، عدة آليات للتنظيمات الإرهابية، وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدات الجيش نفذت رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها، والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب، ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.



ولفتت إلى أن رمايات وحدات الجيش طالت أيضًا تحصينات الإرهابيين ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم وأوكارهم، في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقضت خلالها على عدد من الإرهابيين، ودمرت تحصينات لهم.



يذكر أن وحدات الجيش قضت، في وقت سابق، على عدد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم وتحصيناتهم خلال رمايات مدفعية وضربات بسلاح الدبابات، نفذتها ضد تجمعات ومناطق انتشار الإرهابيين، في معرة النعمان وسراقب ومحيطهما بريف إدلب الجنوبي، وقرى وبلدات الدير شرقي والدير غربي ومعصران وأحسم وحنتوتين، ومعرشمارين ومعرشورين وكفروما بالريف ذاته.