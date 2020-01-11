TeN تعرض التاريخ الأسود للعثمانيين فى «أخوة التراب»

تستعد قناة "TeN" لعرض مسلسل "أخوة التراب" الذي يكشف التاريخ الأسود للعثمانيين في سوريا، بدءًا من الأحد 12 يناير 2019 يوميًا الساعة الرابعة عصرًا.



المسلسل ملحمة تاريخية تحكي قصة الثورة العربية في سوريا، التي اندلعت ضد الاتحاديين، الذين سيطروا على الحكم داخل الدولة العثمانية، وعزلهم للسلطان عبدالحميد الثاني، وبعد أن اضطهدوا العرب وتعصبهم للقومية التركية، وذلك في إطار درامي ملحمي.



جدير بالذكر أن مسلسل "أخوة التراب" من إخراج المخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور، ومن بطولة كلٌ من أيمن زيدان، وسوزان نجم الدين، ومروان فرحات، وسامر المصري، وعزة البحرة.