خبير: مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة خطوة هامة لإنعاشها

قال الدكتور زين الشيخ، الخبير السياحي، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع السياحة، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات لدعم القطاع، خاصة بعد أن شهدت بعض شركات السياحة تعثرًا في عملها.



وأضاف زين الشيخ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن الدولة أطلقت مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بنحو 50 مليار جنيه، لدفع قطاع السياحة خطوة هامة جدا، وستسهم في انعاشه.



وأوضح، أنه يجب أن تكون هناك مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث تكون هناك إمكانية للحجز الإلكتروني، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لأسعار الفنادق التي تحجز إلكترونيا حتى لا يكون هناك حرق للأسعار.