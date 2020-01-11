تحلم بتدشين مبادرة «أون لاين».. قصة أصغر مترجمة لغة إشارة

بنت محافظة البحيرة من مركز أبوالمطامير، 13 عامًا فى الصف الثاني الإعدادي، تعلمت لغة الإشارة حتى أصبحت أصغر مترجمة لغة إشارة، ساندى عزيز فهمى.



تقول "ساندى" للدستور إنها تعلمت لغة الإشارة عن طريق "يوتيوب" منذ أن كانت فى الحادية عشرة من عمرها، أتقنتها منذ عام ونصف العام.



وأضافت أنها تعد فيديوهات لمساعدة الصم وضعاف السمع، شاركت من قبل فى تصوير وترجمة حفلة داخل كنيسة بمحافظتها.



وتابعت فى تصريحاتها: "نفسى أفرح الناس، أساعد اللى محتاج، ونفسى كل الناس تساعدهم بدل ما تتنمر عليهم لأنهم بيحسوا زينا وبيزعلوا".



وعن طموحاتها قالت: أسعى لتدشين مبادرة لتعليم لغة الإشارة عن طريق "الأون لاين".



