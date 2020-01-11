تجليس الأنبا مينا.. أحدث حلقات الكنيسة من البابا الراعى

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "البابا الراعي".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن رسامة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأساقفة، تحت شعار: تجليس نيافة الأنبا مينا على إيبارشية ميسيساجا - كندا.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 من يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.