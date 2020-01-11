السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر بطلان قانون المواريث بين الذكور والإناث فى المسيحية.. غدًا

السبت 11/يناير/2020 - 03:29 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
طباعة
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة غدًا الأحد، لنظر الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن بيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا، والفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، وذلك لاختلاف توزيع الأنصبة في المواريث في الشريعة المسيحية عن نظيرتها الإسلامية.

وأقيمت الدعوى 65 لسنة 41 دستورية من سنيورة عبد الشهيد جرجس بصفتها وصية على القاصر كارل كارول مجدي صبحي توفيق، والتي تطالب فيها بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم المادة الثالثة من دستور 1923 ونص المادة 31 من دستور 1956 ونص المادة 40 من دستور 1971 وتعديلاته، ونص المادة 3 من دستور 2012 ونصوص المواد أرقام 3، 53، 92 من دستور عام 2014.

وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، قد أصدرت خلال شهر نوفمبر الماضي حكمًا بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، هو ما ترتبت عليه مساواة "نصر الله" في الإرث مع أشقائها الذكور، وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

غدًا.. بدء حجز وحدات «دار مصر» و«سكن مصر» إلكترونيًا

منذ يوم

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

الصور

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

الأكثر قراءة

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجرى تدريبات بالأسلحة الحديثة فى «قادر 2020»

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

حدادا على رحيل السلطان قابوس.. مجلس الوزراء ينكس أعلامه

"المتحدث العسكري" يعرض فيديو لمناورة "قادر 2020"

انفوجراف| تعرف على سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

"الخارجية": اجتماع واشنطن للتوصل لاتفاق "عادل" بشأن سد النهضة

منوعات

أصوات غريبة تكشف عن بركان تحت البحر

الملكة إليزابيث تخالف القواعد بسبب الأمير هاري

الصين تستعد لأكبر هجرة بشرية على وجه الأرض

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

كشكول

دار علوم القاهرة: مستشار الكلية الإعلامي لا يتقاضى أجر مقابل عمله

لغات وترجمة الأزهر تدرس منح شهادة "التويفل" لطلابها

"أبوزيد" يعتمد نتيجة تقييم أطفال روضات معاهد الإسكندرية

رئيس أسوان الأزهرية يتابع البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الاخصائيين بالمنطقة

إسلام سياسي

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

«الدستور» تنشر عددًا من إصدارات دار الرواق للنشر

المركزية للتدريب تواصل فعاليات برنامج «فنى خشبة مسرح» (صور)

نائب رئيس «قصور الثقافة» يتابع مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك