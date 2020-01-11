نظر بطلان قانون المواريث بين الذكور والإناث فى المسيحية.. غدًا

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة غدًا الأحد، لنظر الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن بيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا، والفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، وذلك لاختلاف توزيع الأنصبة في المواريث في الشريعة المسيحية عن نظيرتها الإسلامية.



وأقيمت الدعوى 65 لسنة 41 دستورية من سنيورة عبد الشهيد جرجس بصفتها وصية على القاصر كارل كارول مجدي صبحي توفيق، والتي تطالب فيها بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم المادة الثالثة من دستور 1923 ونص المادة 31 من دستور 1956 ونص المادة 40 من دستور 1971 وتعديلاته، ونص المادة 3 من دستور 2012 ونصوص المواد أرقام 3، 53، 92 من دستور عام 2014.



وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.



وكانت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، قد أصدرت خلال شهر نوفمبر الماضي حكمًا بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، هو ما ترتبت عليه مساواة "نصر الله" في الإرث مع أشقائها الذكور، وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.