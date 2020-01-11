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مصر

بـ40 مليون جنيه.. وزير الشباب يفتتح تجديدات نادى رويال

السبت 11/يناير/2020 - 03:27 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي رويال الرياضي، وكان في استقباله الفريق أحمد حسام خير الله، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال جولته التفقدية بالنادي، افتتح وزير الشباب والرياضة مبنى متعدد الأغراض ومبنى النادي الصحي وغرف خلع الملابس ومبني ملاعب الكروكية، كما تفقد منطقة مجمع حمام السباحة الأوليمبي المنفذ من الخطة الاستثمارية للوزارة بـ40 مليون جنيه.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نراهن على الشباب ونثق في إمكانياتهم وقدراتهم، ونعمل جاهدين من أجل تقدم خدمات غير مسبوقة للشباب"، موضحًا أن مراكز الشباب هي الشريان الكبير الذي يمد الشباب بكل الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع محافظات مصر، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا وعناية خاصة بتلك المراكز والعمل على تطويرها باستمرار لتصبح ملائمة للنشء والشباب لممارسة تلك الأنشطة وتعظيم الاستفادة منها.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوى المنشآت الرياضية، موضحًا أنها إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية، وتُسهم بشكل فعال فى إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وذكر أن نادي رويال الرياضى بالقاهرة الجديدة، مقام على مساحة 97 فدانًا، وكان يسمى نادى القاهرة الجديدة وتم تغيير اسمه إلى نادى رويال الرياضى.

يشار إلى أن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، بدأت بتفقد أعمال التطوير بمركز شباب بدر، ونادي رويال، ومن المقرر أن تتضمن نادي المرج، ومركز شباب التجمع الأول.

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