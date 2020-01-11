فوائد مشروب الأرز

يعد مشروب الأرز من المشروبات التي تعمل على توفير كل من السوائل التي تساعد على ترطيب الجسم، والعناصر الغذائية المتوازنة في آن واحد، مما يجعله منتجا مثاليا للتخزين.



وقد أفاد مكتب شركة (JA) بأن العديد من التساؤلات حول مشروب عصير الأرز قد انهمرت عليهم بسبب سلسلة الكوارث التي ضربت البلاد هذا العام، ويوضح أحد مسئولي الشركة قائلًا: «حتى الآن تلقينا طلبيات في حدود 450 طلبا من جميع أنحاء اليابان».



وقامت إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة أوساكا اليابانية بإنتاج مشروب عبارة عن "أرز قابل للشرب"، الأمر الذي يستقطب مزيدًا من الاهتمام باعتباره غذاء يستخدم في حالات الطوارئ، حيث إنه يتمتع بفترة صلاحية طويلة، ويحتوي على مجموعة متنوعة من النكهات المختلفة، وضمان سلامة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، وفق ما ذكر موقع "اليابان بالعربي".



وتمثل هذه الوجبات المعلبة خيارًا رائجًا بصورة متزايدة في اليابان التي تتطلع إلى تخزين الأطعمة المعلبة لاستخدامها وقت وقوع الكوارث في المستقبل، في بلد تكثر فيه الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها.