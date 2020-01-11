البابا يطلق أحدث قصصه «الشجرة المشهورة»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "البابا وحكايات الأطفال".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن شجرة الكريسماس، تحت شعار: حكاية شجرة مشهورة.



يشار إلى أن البابا تواضروس الثاني، قد احترف خدمة الأطفال منذ أن كان أسقفا حيث كان عضوا بلجنة الطفولة بالأسقفية، وبناء عليه اعتاد تخصيص جزء كبير من حلقاته عبر السوشيال ميديا للأطفال، كما أشرف على إطلاق أكبر قناة أرثوذكسية للأطفال وهي قناة كوجي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد.