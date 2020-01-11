غلق 10 منشآت طبية في سوهاج

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن إدارة العلاج الحر بجرجا، التى تتكون من دكتور الهيثم الملثم مفتش العلاج الحر، ومحمد عبد الغني مسئول العلاج الحر، بمرافقة قوة من الشرطة، أغلقت عدد 10 منشآت طبية خاصة (6 عيادات -2 معمل- 2 مركز علاج طبيعي) بمدينة وقرى جرجا.



وأشار جميعة إلى أن قرار الإغلاق نظرا لعدم الترخيص ولوجود بعض المخالفات، وتم الغلق لحين إزالة المخالفات وتنبه الإدارة على المنشآت الطبية الالتزام بالترخيص وإزالة أية مخالفات قد تعرضها للغلق، وذلك تحت إشراف دكتور محمد نصرالدين مدير العلاج الحر بالمديرية، ودكتور هاني سمعان مدير إدارة جرجا الصحية.