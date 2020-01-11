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مصر

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجري تدريبات بالأسلحة الحديثة في «قادر 2020»

السبت 11/يناير/2020 - 03:19 م
جريدة الدستور
علي محمود- أحمد عاطف
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نشرت وزارة الدفاع فيديو لمناورة "قادر 2020"، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا، وتعد المناورة تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمسة الماضية.

وضم الفيديو مشاهد تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.

وكان قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان أمس إن الأيام القليلة المقبلة تشهد تنفيذ القوات المسلحة المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا.

وأوضح، أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، شاركت في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

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