بطريرك الروم الكاثوليك عن السلطان قابوس: قائدًا فريدًا

أرسل صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، برقية إلى السلطان العماني الجديد.



وقال في البرقية: "باسم بطريركية الروم الملكيّين الكاثوليك في العالم، وباسمنا الشخصيّ، نتقدم بأصدق مشاعر التعزية بجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظّم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء البارحة، منهيًا مسيرة حافلة بالإنجازات الداخلية والخارجية، فقد عالمنا العربي بوفاة جلالة السلطان قابوس، قائدًا فريدًا من نوعه عرف كيف يسير ببلاده إلى بناء الدولة الحديثة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء بلده وكانت له مبادرات جوهريّة هادفة إلى رأب الصدع في العالم العربي وخفض التصعيد في منطقتنا التي تلتهب بالصراعات".



أضاف غبطته: "إزاء العلاقات الوطيدة التي تجمع بطريركيتنا مع سلطنة عمان المباركة، نقف مع كل أبنائنا، إلى جانب الشعب العماني الشقيق في هذه الخسارة الكبيرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد برحمته السلطان قابوس المنتقل عنا ويجعل مثواها مع الأبرار والقدّيسين كما نسأله تعالى أن يلهم الأسرة الملكية وكل أبناء سلطنة عمان الشقيقة الصبر والسلوان".



وختم: "لدينا كل الثقة في أن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم، حفظه الله، سيواصل مسيرة سلطنة عمان المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار، وسيواصل تقديم المبادرات لإحلال السلام في المنطقة وفي عالمنا العربي.



وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.