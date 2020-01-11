ايبارشية حلوان تنظم اللقاء الثاني لشبابها مع الأنبا رافائيل

أعلنت كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحلوان، عن عقد اللقاء الثاني، لشباب إيبارشية حلوان والمعصرة والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المُقدس.



ويأتي اللقاء في تمام الساعة السابعة، من مساء يوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري.



ويدور اللقاء حول شعار "ما حول العقيدة الأرثوذكسية"، واشترطت الكنيسة المشاركة بالحضور ببطاقات الدخول التي توزع مجانًا شريطة جواب من الكاهن المسؤول عن خدمة الشباب بالكنيسة والذي يُرفق مع أحد الخدمات لاستلام الدعوات، المتاحة يوميا بمكتب المطرانية.



وأوضحت كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحلوان أن الدعوات توزع فقط لسن الشباب، مُطالبة المشاركين بالحضور قبيل الموعد الموعد بـ 30 دقيقة.