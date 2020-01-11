«اتحاد القبائل والعائلات» يعقد مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس

بدأت تجهيزات مؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية ورابطة أبناء الصعيد بالجيزة، لتنظيم مؤتمر حاشد، بمنطقة المنصورية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا.



وبدأ توافد العديد من المشاركين من القبائل العربية، ووجود عدد من اللافتات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب منسق القبائل والعائلات المصرية بالصعيد والبحر الأحمر، أن اتحاد القبائل المصرية قرر تنظيم سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد بقنا الجمعة القادم، وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة.



وأكد "الشعيني" أن دعم الرئيس السيسي واجب علينا جميعًا، لأنه رئيس بطل حمل كفنه على يده من أجل تخليص مصر من تنظيم إرهابي، ومصر الآن معرضة للخطر، ولا يمكن أن نترك الرئيس والقوات المسلحة المصرية دون دعم شعبي عريض من أبناء القبائل والعائلات المصرية.