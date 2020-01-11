البترول تستعد لطرح 15 منطقة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لطرح مناطق جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مزايدة عالمية سيتم طرحها خلال الربع الأول من العام الجارى 2020 بمنطقة البحر المتوسط.



وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم بالفعل الإنتهاء من ترسيم أكثر من 4 مناطق بشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى 11 منطقة أخرى بغرب المتوسط.



وأشار إلى أن وزير البترول أصدر تعليمات بسرعة الإنتهاء من إعداد عمليات الطرح قبل مؤتمر "إيجبس 2020" الذى سينطلق فى فبراير القادم، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع كافة الشركات العاملة فى عمليات المسح السيزمى وترسيم المناطق وتقديم تقرير أول بأول لوزارة البترول، عن عمليات إعدادات الطرح.



وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من أهم المناطق التى تضم احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعى، والتى قدرتها هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى 2010 بمخزون غاز فى حوض شرق البحر المتوسط بحوالى 345 تريليون قدم، قادرة على سد جميع احتياجات الدول الأوروبية والعربية.



كما تعد الحقول المصرية المكتشفة حديثًا بشرق البحر المتوسط هى الأضخم بالمنطقة، حيث تملك مصر عددا من اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط سواء فى المياه الضحلة أو العميقة.