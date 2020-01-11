طارق الفقي يتفقد متحف سوهاج القومي

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، متحف سوهاج القومي، مشيدا بالمتحف وما يحويه من آثار من مختلف العصور، مؤكدا أن سوهاج تتميز بالعديد من المقومات السياحية التي تجعلها مقصدا للسائحين من مختلف أرجاء العالم.



تفقد محافظ سوهاج أيضا أعمال تطوير شارع الجمهورية، وأعمال الرصف الجارية بمشروع كورنيش النيل الغربي، للوقوف على آخر المستجدات ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال هذا المشروع الحيوي والمهم لأبناء محافظة سوهاج، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.



وشدد "الفقي" خلال جولته على الالتزام بأقصى معايير الجودة في جميع الأعمال، موجها برفع كفاءة الحديقة العامة بميدان جمال عبدالناصر أمام بنك الإسكندرية، ودهان الأعمدة والبلدورات وسور الحديقة، لتتماشى مع ما تحقق من أعمال بالكورنيش الغربي، وخلق مظهر حضاري لائق.



يُذكر أن المحافظة تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح مشروع توسعة الكورنيش الغربي، والذي يعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة، حيث سيوفر العديد من فرص العمل، من خلال المحلات التجارية، التي سيتم إنشاؤها أسفل التوسعة والتي وتقدر بـ210 محلات تجارية، سيتم طرحها للشباب فور الانتهاء من المشروع.