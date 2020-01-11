السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طارق الفقي يتفقد متحف سوهاج القومي

السبت 11/يناير/2020 - 03:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمود عبد العال
طباعة
تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، متحف سوهاج القومي، مشيدا بالمتحف وما يحويه من آثار من مختلف العصور، مؤكدا أن سوهاج تتميز بالعديد من المقومات السياحية التي تجعلها مقصدا للسائحين من مختلف أرجاء العالم.

تفقد محافظ سوهاج أيضا أعمال تطوير شارع الجمهورية، وأعمال الرصف الجارية بمشروع كورنيش النيل الغربي، للوقوف على آخر المستجدات ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال هذا المشروع الحيوي والمهم لأبناء محافظة سوهاج، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد "الفقي" خلال جولته على الالتزام بأقصى معايير الجودة في جميع الأعمال، موجها برفع كفاءة الحديقة العامة بميدان جمال عبدالناصر أمام بنك الإسكندرية، ودهان الأعمدة والبلدورات وسور الحديقة، لتتماشى مع ما تحقق من أعمال بالكورنيش الغربي، وخلق مظهر حضاري لائق.

يُذكر أن المحافظة تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح مشروع توسعة الكورنيش الغربي، والذي يعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة، حيث سيوفر العديد من فرص العمل، من خلال المحلات التجارية، التي سيتم إنشاؤها أسفل التوسعة والتي وتقدر بـ210 محلات تجارية، سيتم طرحها للشباب فور الانتهاء من المشروع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

منذ أقل من ساعتين

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

منذ يوم

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الصور

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

الأكثر قراءة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يتقدم نحو مصراته: لن نتراجع

تأجيل محاكمة 35 متهماً في أحداث "شغب الوراق" لـ 22 فبراير

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر لـ 13 يناير

التضامن تتيح لذوى الإعاقة الجمع بين معاشين بشروط

منوعات

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

كشكول

مدير إدارة السلام يتابع امتحانات ثاني ثانوي في العهد الجديد

وزير التعليم: نجاح التطوير مرتبط بتصميم الأسئلة ونظام التقييم

تداول الامتحان الورقي للغة العربية للأول الثانوى على السوشيال ميديا

أول تعليق لرئيس "القومي للامتحانات" علي اختبار اللغة العربية للثاني الثانوى

إسلام سياسي

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

نائب رئيس «قصور الثقافة» يتابع مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط

إبراهيم أصلان «عاش هنا»: الكيت كات بالجيزة

صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» لـ عمرو عبدالحميد

مزاد لبيع «المطوية الأولى» لشكسبير.. إبريل المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك