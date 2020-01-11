المقاولون العرب: الحفاظ على الأسفار اليهودية حتى الانتهاء من الترميم

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن العمل على تطوير المعبد اليهودي بدأ منذ عامين تقريبًا، وتم عمل العديد من الدراسات والأبحاث لمعرفة أصول المبنى، وما يحتويه من مقتنيات وزخارف وأثاث، وكل ما يتعلق بالتراث للمعبد.



وأكد محسن صلاح، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الحرص الشديد من قبل الدولة وشركة المقاولون العرب لإعادة المعبد بعد الترميم كما كان عليه بالضبط.



وأشار إلى أن المعبد مبني على طراز معماري قديم، ففي البداية رواق مثبت على أعمدة، محاط بعدة شرفات، وهو إحدى دور العبادة المهمة، ويوجد المحراب في نهاية الرواق.



وأوضح، أنه تم الحفاظ على الأسفار اليهودية من خلال نقلها إلى مكان آخر حتى الانتهاء من أعمال الترميم، وهذا للحفاظ على كل التفاصيل بالمعبد الصغيرة والكبيرة، بما يتضمنه من الأخشاب والنجف وأثاث وما شابه ذلك.