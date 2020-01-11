برلماني: رد الخارجية على بيان إثيوبيا حازم وواضح

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن رد وزارة الخارجية المصرية الأخير على بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة كان ردًا حازمًا يعتمد على الوضوح، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري مستمر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل.



وأضاف «هيكل»، في بيان له، أن مطالب الحكومة المصرية من الجانب الإثيوبي مشروعه وتعد حق أصيل لها، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تكفل حقوق الجانبين المصري والإثيوبي، سواء بعدم قلة منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترًا، أو بتقديم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا من المياه إلى مصر، حيث أن الجانب الإثيوبي رفض تلك المطالب، معللًا ذلك بأن هذه المطالب لا تحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها وهذا غير صحيح.



وأكد نائب «مستقبل وطن»، أن مصر لديها العديد والعديد من أوراق الضغط على الجانب الإثيوبي منها سحب الاستثمارات المصرية من إثيوبيا للضغط، مما سيسبب انتكاسة اقتصادية كبيرة للجانب الإثيوبي وحتى لا تصبح الدول العربية منتهكة الموارد، كما حدث مع العراق في خفض حصتها من المياه بعد بناء تركيا سدودا على منابع الأنهار التي تروي الأراضي العراقية.