شكاوى من وجود حفرة بميدان المحطة في بني سويف

اشتكى أهالي محافظة بني سويف من وجود حفرة بميدان المحطة بمدينة بني سويف عقب إصلاح العمال كسر مفاجئ في إحدى مواسير المياه، وبعد الانتهاء تركوا الحفرة دون رد الشيء لأصله مما أفقد الميدان شكله الجميل بعد التطوير الذي شهده.



وطالب المواطنين بضرورة رد الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من أي أعمال تجرى في شوارع المدينة حفاظا على حياة المواطنين المترددين على تلك الأماكن، وحفاظا على الشكل الجمالي للشوارع والمدينة.



وشهدت محافظة بني سويف في شهر مايو الماضي افتتاح تطوير ميدان المحطة والذي تضمن تنفيذ أعمال مرورية ورصف وتجميل وإقامة تمثال لعلم من أعلام بني سويف وهو الإمام البوصيري، صاحب قصيدة البردة الشهيرة.



كما تضمن التطوير فتح الحارة المرورية المواجهة لمحطة السكة الحديد، والتي تم غلقها منذ عام 2011 الماضي، وعمل "باركينج" لانتظار السيارات محدد بدخول وخروج، وإعادة رصف الميدان بالكامل وتخطيطه مروريًا، وتركيب أعمدة إنارة وإنارات ديكورية ونجيل صناعي.