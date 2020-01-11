ختام امتحانات النقل الثانوي بمعاهد الإسكندرية النموذجية

اختتمت أعمال امتحانات النقل الثانوي بمعاهد الإسكندرية الأزهرية النموذجية، اليوم السبت، وتابع الشيخ نشأت الصاوي الوكيل الشرعي، أعمال الامتحانات بمعهد فتيات سموحة النموذجي، حيث أدى طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الأدبي والعلمي امتحاناتهم في مادتي: الحاسب الآلي، والمستوى الرفيع.



وتم خلال المتابعة تفقد اللجان، والاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، وتطبيق التعليمات الخاصة بتنظيمها وتأمين اللجان، والتأكيد على منع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب أو العاملين، ومناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الإمتحان ومطابقتها للمنهج المقرر، عدم وجود أية شكاوى منها.



كما تم التأكيد على توفير كافة الوسائل لتهيئة الجو النفسي الملائم الذي يضمن أداء الطالبات للامتحانات في جو من الهدوء يساعدهم على التركيز والإجابة على الأسئلة، والقضاء على أي وسيلة للغش، والتشديد على ضرورة التواصل مع غرفة متابعة الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.



كما تابع الوكيل الشرعي أعمال الكنترول، وأكد على سرعة التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول. والحفاظ على سرية النتيجة، وعدم إطلاع أي أحد عليها قبل اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.