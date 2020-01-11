الجهود المصرية.. استراتيجة الدبلوماسية الناعمة لإنقاذ ليبيا

تلعب مصر دورا كبيرا ومهما من أجل إنقاذ ليبيا، ومنع التدخل الخارجي المحتمل في البلاد التي انهكتها الميلشيات، منذ 2011 والاطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي ودخولها في مستنقع الفراغ الأمني والإرهاب.



مصر تطور درعا دبلوماسيا ضد التدخل التركي

ويؤكد الخبراء السياسيون إن مصر تطور استراتيجية دبلوماسية كدرع ضد مخاطر الانتشار العسكري المحتمل لتركيا في ليبيا.



وتتضمن الخطط صياغة إجماع دولي ضد تورط تركيا في ليبيا ودعم الجهود متعددة الجنسيات للتوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الليبية.



ويرى المطلعون أن التحركات الدبلوماسية المصرية تحد التحركات الدبلوماسية المصرية قريبا جدا من أي شكل من أشكال التدخل العسكري الذي كانت تركيا تخطط له.



وتبذل مصر الكثير من الجهود المكثفة مع الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا في محاولة لمنع ليبيا، مع زيادة مشاركة اللاعبين الدوليين في صراعها، من التحول إلى "سوريا ثانية".



وهو الأمر الذي أبرزه اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص، على أرض مصرية، حيث اتفقوا على الحل السياسي الشامل باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا.



وتعد محاولات مصر لتعبئة الإجماع الدولي والإقليمي حول التسوية السياسية في ليبيا تمهد الطريق لمؤتمر برلين، الذي يصوغ عملية سياسية لإخراج ليبيا من مرحلة القتال.



اتصالات رئاسية مكثفة بالقوى الدولية

وكان من أهم التحركات المصرية التي أبرزت حرص القيادة المصرية على مستقبل ليبيا هو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاتصالات المكثفة مع قادة العالم من أجل إنقاذ ليبيا.



وأجرى الرئيس السيسي سلسلة من المشاورات في الأيام القليلة الماضية مع زعماء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا حول إنهاء الصراع في ليبيا.



وحتى عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستنشر تدريجيًا الجنود في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، أعلن الرئيس السيسي إن "ليبيا بالنسبة لنا هي أمن قومي مباشر، ولن نسمح لأي شخص بالسيطرة عليه".



وهناك توقعات أن يحل مؤتمر برلين الأزمة في ليبيا، مع استبعاد احتمال أن تنشر تركيا قوات عسكرية بعد إرسال بعض الخبراء والمستشارين.



حيث أن التسوية السياسية في ليبيا اكتسبت زخما دوليا ايجابيا وبذلت مصر جهودا لإجراء محادثات ايجابية مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين في مؤتمر برلين.