حجز عاطل تعدى على سيدة بـ«الشوم» لخلافات الجيرة

أمرت نيابة الأميرية بحجز عاطل تعدى على سيدة بـ"الشوم"؛ بسبب خلافات الجيرة التي نشبت بينهم لحين وصول التحريات الأمنية.



وكشفت التحقيقات أن المتهم "جمال.ع" عاطل، أقر بتعديه على "بثينة.م" بالضرب بسبب خلافات بينهم، وأقر بتعمد المجني عليها إيذائه وسبه بالألفاظ البذيئة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من إحدى المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل مصابه بشرخ في الجمجمة، بسبب التعدي عليها، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.