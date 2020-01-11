تأجيل محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر لـ١٣ يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ١٤ متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة ٣١ مواطنًا وإصابة ١٧ آخرين، لجلسة ١٣ يناير الجاري، لمرافعة الدفاع.



وجهت لهم تهمة الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.



واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة المستشار عمرو طارق مدير نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، ممثل النيابة والذي أكد أن مبنى محطة مصر قد بني منذ 165 عام، في قلب العاصمة القديمة، وهو وجهة تعكس أن مصر منبع حضارة قديمة، وأنها ثاني أقدم بلد امتلك سكك حديدية.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار، ما أفسد معدات الجرار، وهذا ما تسبب في انفلاته، ومن ثم دخل المحطة مسرعًا وانفجر بها.