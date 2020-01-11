تأجيل امتحانات مدارس «المسار المصرى» فى عُمان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم.



وتُقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.



وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التعازى فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد.