مُعلم يقترح حلا لإشكالية «تغيير المسمي الوظيفي»

قدم سيد طنطاوى مدير المدرسة المصرية اليابانية بطهطا فى سوهاج، مقترحا لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لحل مشاكل تغيير المسمي الوظيفي.



وقال "طنطاوى" فى تصريح خاص للدستور:" هناك مقترح لحل إشكالية تغيير المسمى الوظيفي طبقا للقرار الوزارى ٣٧٥ لسنه ٢٠١١ وأيضا حل مشكلة العجز".



وأضاف: طبقًا لصحيح القانون ١٥٥ لسنه ٢٠٠٧، يتم التعيين وفقا المؤهلات الرسمية المناسبة للوظيفه المعلن عليها، ولحاجه العمل تم تعيين بعض المعلمين بتخصصات ومؤهلات مختلفه، ويواجه هؤلاء المعلمون بعض المشاكل فى الترقيات لانهم يرقون على تخصصات غير تخصصاتهم.



وتابع أن الحل فى تفعيل القرار الوزارى ٣٧٥ لسنه ٢٠١١ الخاص بتغيير المسمى الوظيفى بدون تعنت من المديريات والتنسيق المختص، أيضا تفعيل شرط الإقرار أو التعهد على المعلم فى حالة تغيير مسماه يبقى فى مكانه لحين سد العجز، أيضا تفعيل الكتاب الدورى ١٧ لسنه ٢٠١٦ لسد العجز فى التخصصات المختلفه بين المراحل التعليمية.





