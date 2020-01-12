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محافظات

«ضحكاتهم ملائكية».. «أم أحمد» تسخر حياتها لخدمة ذوى الهمم (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 05:38 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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«لم تجد سعادتها إلا بينهم.. فبعد أن فقدت ابنها من ذوي الهمم، كرست حياتها في سبيل إسعاد عشرات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، فتشعر بالفرح والسعادة في ضحكاتهم الملائكية»، إنها أمال عبد الحكيم المعروفة باسم «أم أحمد».

قالت أم أحمد في حديثها لـ «الدستور»، من منطقة القباري غرب الإسكندرية: «أحتسبت ابني عند الله سبحانه وتعالي، فقد وهبني الله بابنى أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وتابعت: «بدأت التطوع في عدد من الجمعيات التي ترعى الأطفال من ذوي الإعاقة عندما وهبني الله بنجلي، وأردت وقتها التقرب من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة لأكون عونًا لهم ولأبني»، مستكملة: «أحمد ابني رحمه الله، كان ذكي جدا، والجميع كان يحبه، وبعد وفاته كنت أراه في جميع أولادي من ذوي الهمم، لكنه دائمًا كان يتميز بشئ لا يوجد في غيره».

وأضافت: «فقدت أحمد، بسبب هبوط في الدورة الدموية، فكانت وفاته صدمة لأنه لم يكن يعاني من شيء واحتسبته عند الله، ولكنني عزمت أن أكمل ما بدأته، لأرى في جميع الأطفال ابني الذي فقدته، فبدأت بزيادة النشاط الخيري، وانضممت لأحد المبادرات الشبابية، (شباب الخير) فجميعهم أولادي، وإستكملت مبادرة أمهات ذوي القدرات فكل الحب الذي أحظى به من أولادي ومجموعة العمل، والمبادرات التطوعية كان الفضل فيها لابني، فهو من جمعنا على حب الخير، ودائمًا اسمه يتردد بين الكبير والصغير».

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