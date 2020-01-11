بحث تطوير 69 بازارًا بكورنيش النيل في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، في جولة ميدانية، عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، لبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق أوجه الاستفادة من كافة المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة ووضع خطط تطوير لها.



تفقد المحافظ مشروع البازارات على كورنيش النيل جنوب المدينة، وذلك لبحث إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها، والوقوف على الحالة العامة لها، مع إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل وتشغيلها بما يتماشى مع خطة التنمية للمحافظة، حيث يوجد 69 بازارا بالمنطقة.



كما تفقد المحافظ المسرح الروماني على كورنيش النيل والقاعات الملحقة بها، ووجه بالعمل على حسن استغلال كافة الإمكانيات المتاحة وإدارة الموارد بما يحقق النفع العام وتحسين حياة المواطنين.